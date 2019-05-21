Депутати провалили питання заборони хутрових ферм на Львівщині

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 21 травня, під час сесійного засідання відмовились вносити у порядок денний питання щодо заборони хутрових ферм на території області. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Формуючи порядок денний, пролунала пропозиція внести на вимогу пікетувальників питання «Про заборону розміщення і діяльності хутрових ферм у Львівській області». Депутати двічі голосували за цю пропозицію і жодного разу не вдалося набрати необхідної кількості голосів.

У блоці оголошення заяв слово надали голові села Шнирів Андрію Іваніву, який разом з мешканцями пікетував під стінами облради.

«Напевно депутати не розібралися у чому суть і проголосували швиденько. Біда не в норкових фермах, біда в масштабах і дуже близькій відстані до населених пунктів», – сказав сільський голова.

Відтак депутат Олег Панькевич запропонував перейменувати питання, щоб мати можливість внести його у порядок денний, і знову спробувати за нього проголосувати. Втім керівник Львівської облради Олександр Ганущин наголосив, що згідно із регламентом вичерпано можливості повертатися до цього питання.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні під облрадою мешканці Бродівщини протестують проти хутрових ферм. Торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Окрім того у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Натомість більше десятка країн світу вже відмовились від хутрових ферм (Великобританія, Австрія та Австралія, Македонія, Болгарія, Словенія, Люксембург, Сербія та Чехія, Хорватії, Японія), ще ряд держав планує закрити такий бізнес протягом 2023-2029 років. А Нідерланди, друга країна за обсягами виробництва хутра норки в ЄС, заборону вводить із 2024 року.