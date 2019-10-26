Завтра Львовом пройде антихутряний марш

У неділю, 27 жовтня, у Львові відбудеться четвертий щорічний марш «Подивись у очі своїй шубі». Про це повідомляють організатори у соцмережах.

У такий спосіб екоактивісти, зоозахисники та небайдужі львів’яни, які виступають проти хутряної індустрії та жорстокого поводження з тваринами, споживацького ставлення до природи і тварин зокрема, перед зимовим сезоном хочуть звернути увагу громадськості на проблему натурального хутра та шкіри.

Проведенням маршу активісти ставлять собі за ціль: нагадати людям про жахи хутряної промисловості, щоб мотивувати відмовитись від хутра; прискорити заборону звіроферм в Україні; знизити попит на хутро; наголосити на альтернативах та надихнути змінити спосіб життя на етичний.

Хода пройде від Оперного театру до площі Ринок, початок о 14:00.

Як інформував Львівський портал, торік у жовтні стало відомо, що у Бродівському районі планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Питання щодо заборони хутрових ферм на території Львівської області також мали розглядати депутати Львівської обласної ради, однак його так і не внесли у порядок денний.

Львівський портал також писав про те, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Також ми інформували про те, що Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування на тваринах.