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На українців очікують останні теплі вихідні

Вероніка Рой

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Цими вихідними, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться: очікується тепла погода. Натомість з понеділка прогнозують похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.

 

«Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів. Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком», – написала синоптик.

Також Наталя Діденко додає, що вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, коли мешканцям Львівщини слід очікувати похолодання.

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