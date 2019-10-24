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Синоптики розповіли, коли на Львівщину прийде похолодання

Наталя Дуляба

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Найближчими днями у Львові та області ще збережеться суха й тепла погода. Втім вже з вівторка, 29 жовтня, почнуться дощі і суттєво похолодає. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

У п’ятницю, 25 жовтня, температура повітря вночі становитиме 10 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +25° тепла.

Вітер змінний, 3-8 м/с, вночі та вранці місцями можливі тумани. Сонячно, без опадів.

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Тепла і суха погода в області протримається й протягом вихідних 26-27 жовтня. Вже в понеділок, 28 жовтня, дещо похолоднішає, проте ще світитиме сонце.

А вже з вівторка, 29 жовтня, на Львівщину прийдуть похолодання і дощі: температура повітря впаде до 8-10 градусів.

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