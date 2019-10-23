ОСТАННІ НОВИНИ

«За мужність і незламність»: поляки відзначили Сенцова нагородою

Наталя Дуляба

|

Український режисер і колишній політв’язень Олег Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – орла за «Мужність і незламність». Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Нагороду українцю вручив президент кіноакадемії Даріуш Яблонський. А Сенцов, своєю чергою подякував полякам за підтримку й за те, що пам’ятали його.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». Серед звільнених полонених були 24 моряки, політв’язні, в тому числі й Олег Сенцов.

Наприкінці вересня Сенцов презентував у Львові свою книгу. А 22 жовтня йому мали вручити премію Сахарова «За свободу думки».

Зараз Олег Сенцов планує зайнятися громадською діяльністю. Він хоче створити організацію, яка займатиметься правозахистом і роботою у сфері культури.

Фото: Facebook Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

Як складання оригамі може врятувати здоров’я та навіть життя
Анастасія ПИЖ
Як складання оригамі може врятувати здоров’я та навіть життя

В кінці літа та на початку осені поточного року у всіх 1030 супермаркетах «АТБ», які цілодобово працюють в 264 населених...

Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...