«За мужність і незламність»: поляки відзначили Сенцова нагородою

Український режисер і колишній політв’язень Олег Сенцов отримав у Варшаві спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – орла за «Мужність і незламність». Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Нагороду українцю вручив президент кіноакадемії Даріуш Яблонський. А Сенцов, своєю чергою подякував полякам за підтримку й за те, що пам’ятали його.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». Серед звільнених полонених були 24 моряки, політв’язні, в тому числі й Олег Сенцов.

Наприкінці вересня Сенцов презентував у Львові свою книгу. А 22 жовтня йому мали вручити премію Сахарова «За свободу думки».

Зараз Олег Сенцов планує зайнятися громадською діяльністю. Він хоче створити організацію, яка займатиметься правозахистом і роботою у сфері культури.

Фото: Facebook Polskie Nagrody Filmowe ORŁY