У Дейнеки кажуть, що створили на Львівщині 950 га нових лісів

На Львівщині від початку року лісогосподарськими підприємствами створено понад 950 га нових лісів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі лісового господарства Львівського ОУЛМГ.

Як зазначається, у державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ триває осіння лісокультурна кампанія. Відтак протягом цієї осені підприємства мають забезпечити лісовідновлення на площі 172 га.

«На даний час від початку року лісогосподарськими підприємствами створено понад 950 га нових лісів. Завдяки якісному виконанню робіт із заготівлі деревини та очистці ділянок від порубкових решток, вдалося досягти якісного природнього відновлення лісу, площа якого становить 792 га», – наголошують у відділі лісового господарства Львівського ОУЛМГ.

Як писав Львівський портал, у області збираються створити карту вирубки лісів, щоб мати розуміння, де потрібно проводити лісовідновлення та висадку.

Колишній прокурор області Юрій Квятківський, перебуваючи на посаді заявляв, що не розуміє, чому незаконні рубки лісу виявляють лише після втручання ЗМІ.

Своєю чергою керівник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека наголошує, що у області втричі зменшилася кількість незаконних рубок.