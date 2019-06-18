Головний лісівник Львівщини каже, що кількість незаконних рубок зменшилась втричі

У Львівській області втричі зменшилася кількість незаконних рубок. Про це сьогодні, 18 червня, під час брифінгу заявив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вважаємо, що проблема незаконних рубок на Львівщині є значною мірою вирішена. Якщо три роки тому ми фіксували в лісах державних лісогосподарських підприємств понад три тисячі кубометрів незаконних рубок, то станом на початок 2019 року їхня кількість зменшилася втричі. Тобто чутки про смерть лісу на Львівщині є однозначно перебільшеними», – переконаний посадовець.

Як він наголосив, цих результатів вдалося досягти «завдяки тісній координації роботи лісової охорони, громадянського суспільства, правоохоронців та органів державної влади».

В управлінні зазначили, що в порівнянні з першим кварталом минулого року незаконні рубки зменшилися на 232 м3, або 49,7%. При цьому додали, що за період 2016 – 2018 років обсяг незаконних рубок зменшився з 3268 м3 до 1242 м3, тобто в 2,6 рази.

За словами Анатолія Дейнеки, найпроблемнішим районом щодо охорони лісів від незаконних рубок є Старосамбірський район.

«Там є найбільша кількість пилорам і станом на сьогодні цьому району приділяється особлива увага», – зазначив він.

Також начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства зазначив, що за незаконну рубку лісу передбачений штраф у розмірі 500 грн. Якщо ж сума збитків становить понад 19 тис. 200 грн – кримінальна відповідальність.