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Прокурор Львівщини не розуміє, чому незаконні рубки лісу виявляють лише після втручання ЗМІ

Соломія Головіна

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Поліція Львівщини розслідує близько 200 кримінальних проваджень через незаконну рубку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Із моменту набрання чинності (19.05.2019) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів», що стосується внесення змін до ст.246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), яким зменшено розмір шкоди, необхідної для притягнення осіб до кримінальної відповідальності за незаконну порубку, територіальними підрозділами поліції, розпочато лише 16 кримінальних проваджень за ст.246 КК України.

Загалом у залишку слідчих підрозділів Нацполіції перебуває 180 кримінальних проваджень. Найбільше таких розслідується СВ Турківського (41), Старосамбірського (39), Яворівського (29), Дрогобицького (17), Стрийського (14).

«Мені не зрозуміло, чому незаконні рубки лісу виявляються після втручання ЗМІ. Мене дивує Ваша споглядальницька позиція. Вимагаю активізувати роботу на вказаному напрямку», – звернувся до правоохоронців обласний прокурор Юрій Квятківський.

Як повідомляв Львівський портал, головний лісівник Львівщини Анатолій Дейнека наголошує, що у області втричі зменшилася кількість незаконних рубок.

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