У області хочуть створити карту вирубки лісів

У Львівській області збираються створити карту вирубки лісів, щоб мати розуміння, де потрібно проводити лісовідновлення та висадку. З відповідною ініціативою виступив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«У межах легальної заготівлі деревини, як виявилось, теж чимало проблем. Зокрема, із визначенням сорту, де можна стверджувати про низьку якість лісу. Також є проблема із визначенням висот дерев, коли на 20% можна змінювати показник, є інформація, що друкують фальшиві товаротранспортні накладні, які не потрапляють в електронну систему», – акцентував Маркіян Мальський.

На думку очільника області, потрібні конкретні дії у цьому напрямку, серед яких – ліцензування діяльності пилорам та перевірка кількості прямих угод, де двічі на аукціоні не відбувався конкурс.

Нагадаємо, нещодавно прокурор Львівщини Юрій Квятківський заявив, що не розуміє, чому незаконні рубки лісу виявляють лише після втручання ЗМІ.

Водночас головний лісівник Львівщини Анатолій Дейнека наголошує, що у області втричі зменшилася кількість незаконних рубок.