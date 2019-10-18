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У Трускавці та Стебнику закрили підпільні гральні заклади

Ольга Денисяка

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Правоохоронці припинили діяльність гральних закладів у Трускавці та Стебнику, в яких відвідувачі отримували доступ до гри в онлайн-казино. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«Незаконну діяльність закладів, у яких всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», клієнти отримували доступ до гри в онлайн-казино, викрили детективи слідчого управління ГУ Нацполіції у Львівській області. Гральні заклади були розташовані у містах Трускавець та Стебник. За допомогою комп’ютерної техніки відвідувачі отримували послуги у сфері грального бізнесу із виплатою виграшних коштів», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили більше двадцяти одиниць грального обладнання із встановленим програмним забезпеченням, за допомогою якого клієнти закладів отримували доступ до онлайн-казино, готівкові кошти виручені від незаконної діяльності, а також флеш-накопичувачі, відеореєстратори, та інші речові докази.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України. Правоохоронці проводять слідчі (розшукові) дії для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Як повідомляв Львівський портал, 29 вересня Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Ще в серпні Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.

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