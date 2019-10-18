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У Львові двоє людей отруїлися чадним газом

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 18 жовтня, у будинку №9 на пл. Князя Осмомисла, що в Галицькому районі Львова, отруїлись чадним газом двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Потерпілих госпіталізували в обласну клінічну лікарню орієнтовно о 03:00 год. ночі. У якому стані вони перебувають, наразі невідомо.

Працівники «Львівгазу» тимчасово перекрили подачу газу до квартири. Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що з початку 2019 року на Львівщині від отруєння чадним газом загинули уже 9 людей, серед них – одна дитина. Загалом до лікарень через таке отруєння потрапили майже дві сотні людей.

Натомість протягом 2018 року лише у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули. Через масові отруєння у місті взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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