Перепис населення: стало відомо, про що запитуватимуть українців

Під час всеукраїнського перепису населення, який запланований на грудень 2020 року, українцям ставитимуть близько 10 питань. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані Держстатистики й Мінюсту.

Як повідомляється, українців запитуватимуть про трудову міграцію. На основі цих даних визначатимуть прогнозований масштаб міграції. Також їх використовуватимуть для розробки програми підтримки й розвитку регіонів, які занепадають, для інфраструктурних і транспортних рішень.

Також питання стосуватимуться ринку праці, щоб зрозуміти масштаби онлайн-зайнятості і роботи з дому, і внутрішньо переміщених осіб – щоб порахувати всіх ВПО, визначити їхні вік, стать, умови проживання, ким і де вони працюють тощо з метою оптимізації списків тих, хто потребує державної підтримки.

Запитають про національність і мову (рідну, а також інші мови, якими володіє респондент).

Також ставитимуть питання про освіту, щоб зрозуміти, скільки в Україні людей з науковими ступенями, скільки магістрів, бакалаврів, випускників закладів професійної освіти, а також тих, хто не має навіть середньої освіти. Для останньої категорії передбачено питання: чи вмієте ви читати та писати?

Поцікавляться про родину (її склад, про те офіційний шлюб чи громадянський, чи респонденти розлучені). Також науковці наполягли, щоб у переписний лист включили питання до всіх жінок у віці 15+, скільки дітей вони народили (це необхідно для демографічних прогнозів).

Ставитимуть також про квартирне питання, щоб допомогти провести ревізію житлового фонду. Зокрема, в українців запитуватимуть, коли був зведений будинок, в якому вони мешкають. Для тих, кому це не відомо, передбачені варіанти відповідей на кшталт «точно не знаю, але до 1946 року» тощо.

Цікавитимуться розміром житлоплощі і благоустроєм: чи є в оселі кухня, інтернет, водопостачання та каналізація, чи організовано вивезення побутових відходів та ін., чи в оселі центральне опаленням чи індивідуальні прилади обігріву – котли, спліт-системи, газова плита чи електрична тощо.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році заплановане проведення всеукраїнського перепису населення. У чому особливості перепису, який проведуть наступного року, читайте за посиланням.

Також ми інформували про те, що уряд збирається протестувати технологію перепису населення через гаджети – смартфони або планшети – в грудні поточного року.

Бюджет здійснення перепису населення згідно з проєктом Держслужби статистики складає 5 мільярдів гривень.