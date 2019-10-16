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На Сихові вдруге намагалися обікрасти освітній простір Lviv Open Lab

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 16 жовтня, невідомі знову хотіли проникнути у приміщення інноваційного освітнього простору Lviv Open Lab, що на проспекті Червоної Калини, 58. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

«О 02:03 год. невідомі вже вдруге намагалися проникнути у приміщення, де відбувається реконструкція та запланована реалізація проекту Lviv Open Lab. Спрацювала сигналізація, на місце виїхала охорона, поліція та слідчо-оперативна група. Невідомі пошкодили двері», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зловмисники вже проникали у приміщення Lviv Open Lab у понеділок ввечері, 14 жовтня. Тоді вони розбили вікно, втім цінних речей викрасти їм не вдалося. Невідомі поцупили лише деякі інструменти.

Нагадаємо, Lviv Open Lab – це інноваційний освітній простір для школярів. Діти зможуть проводити різні дослідження, адже тут будуть діяти відразу три різні лабораторії: фізико-хімічна, ІоТ-лабораторія, тобто роботехніка, та біотехнологічна лабораторія. Також тут працюватиме майстерня для роботи з деревом, лекторій, медіастудія. Поруч із цим простором віднедавна запрацювала  Wiki-бібліотека.

Спочатку Lviv Open Lab на Сихові планували відкрити влітку цього року, потім відкриття відтермінувалось до осені. Детальніше про заняття у цьому просторі, а також чи будуть вони безкоштовними, читайте тут.

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