На Сихові запрацювала Wiki бібліотека

Від сьогодні на Сихові для дітей та дорослих запрацювала Wiki бібліотека. Ця медіатека поєднує в собі комфортний простір для читання, обговорень, надихаючих лекцій і зустрічей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Медіатека охоплює 175 м², сюди можуть приходити як діти, так і дорослі. Також вона буде неофіційним «штабом» вікіпедистів зі Львова для регулярних зустрічей щодо розвитку енциклопедії українською мовою та дискусій на актуальні теми.

«Ми працюємо над тим, аби бібліотека — це не було книгосховище, а інтерактивний, креативний простір, відкритий для дітей та дорослих. Де не тільки метою приходу було би взяти книжку, а взяти участь в майстер-класі, у воркшопі, відвідати лекцію. Нам важливо створювати не лише гарні стіни, комфортні умови, а й щоб бібліотека сприймалася місцем, де можна обмінятися досвідом, надихнутись на нові ідеї», — розповідає директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, медіатека Wiki — це перша частина великого проекту Lviv Open Lab, який охопить також лекторій, фізико-хімічну, біотехнологічну та ІоТ (робототехніка, 3D-друк тощо) лабораторії, медіастудію і майстерню для роботи з деревом. «Загалом проектом передбачено 1000 м² сучасного простору. Він дуже потрібен Сихову, бо нам важливо, аби діти проводили дозвілля якісно і під наглядом, важливо запропонувати цікаву й сучасну альтернативу вулиці», — зазначає Андрій Москаленко.

Відтак, саме на Сихові вперше в Україні бібліотека буде функціонувати в поєднанні із великим простором експерименту, науки та лабораторій — Lviv Open Lab. Нова інтерактивна бібліотека несе цінності відкритого доступу до знань, партисипативності та популяризації науки. Це місце зустрічі, місце творчості, доступу до сучасної літератури та інформації та точка активізації громади. Додамо, у лекторії, фізико-хімічній, біотехнологічній, ІТ лабораторіях, медіа-студії та майстерні по роботі з деревом у Lviv Open Lab тривають ремонтні роботи. Їх планують завершити восени. На будівництво та облаштування всього Lviv Open Lab місто вже використало 2,1 млн грн.

Концепція Wiki бібліотеки інспірована ідеями Вікіпедії — відкритої енциклопедії, де кожен може стати дописувачем. Ці ідеї дуже споріднені з сучасними уявленнями про бібліотеку як про відкритий простір для всіх, де кожен може стати активним учасником творення спільного простору.

«Бібліотеку ми назвали «Wiki», адже вона несе цінності відкритого доступу до знань, партисипативності та популяризації науки. Бібліотека займає 175 кв.м. Бібліотека загальнодоступна, туди можуть приходити як дорослі, так і діти», — розповіла директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова Любов Цяпало.

Фото: ЛМР