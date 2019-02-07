Lviv Open Lab. Чим «заманюватиме» школярів інноваційний освітній простір?

У вересні, із початком нового навчального року, на Сихові запрацює унікальний освітній простір Lviv Open Lab, де школярі зможуть проводити наукові досліди у лабораторіях, майструвати з дерева та навіть створити і запрограмувати власний пристрій. Про це Львівському порталу розповіла координаторка проекту Олена Павлюк.

«Lviv Оpen Lab – це міський простір інноваційної освіти, те місце, де можна буде робити щось власними руками. На площі 1000 кв м буде три латораторії: фізико-хімічна, ІоТ-лабораторія, тобто роботехніка, біотехнологічна лабораторія, а також майстерня по роботі з деревом, лекторій, медіастудія та бібліотека. Саме тут діти зможуть проводити дослідження, а головне – не просто прочитати щось у підручнику, а пізнавати це в реальних умовах», – розповіла Олена Павлюк.

Працюватиме Lviv Оpen Lab на просп. Червоної Калини, 58. Всі лабораторії будуть оснащені необхідним обладнанням, тому учні, які навіть на лабораторних заняттях у школі зазвичай обмежені зошитом і підручником, тут зможуть проводити справжні дослідження з хімії, фізики та природничих наук.

Також тут збираються встановити 3D-принтер, комп’ютери, швейну машину, оверлок. Тож окрім досліджень, школярі зможуть створити та запрограмувати власні пристрої – робота чи, наприклад, ракету, виготовити сувеніри з дерева, а молодь матиме нагоду відвідувати лекції.

Зараз у приміщенні активно тривають ремонтні роботи. Перед їхнім початком Олена Павлюк встигла побувати у подібних інноваційних освітніх просторах у Варшаві, вивчити їхній досвід роботи, проконсультуватись із науковцями.

«Я спеціально їздила у Варшаву, щоб побачити на власні очі те, як там працюють такі заклади. І це прикро, бо такі інноваційні простори там є звичними речами, а от для України – це велика новинка. Я випитувала, що і де краще поставити у конкретній лабораторії, які досліди за рівнем складності можна проводити… У нас вже є науковці, які готові проводити заняття і досліди з дітьми. Якщо все йтиме за планом, то відкриття Lviv Оpen Lab заплановане на травень-червень, за літо ми ще хочемо завершити остаточні напрацювання, щоб із початку навчального року діти могли вже приходити», – зазначила Олена Павлюк.

Наразі ще невідомо, чи будуть всі заняття у Lviv Оpen Lab безкоштовними. Втім частину витрат таки планують покривати із бюджету Львова.

«Безкоштовного нічого немає. Питання у тому, хто ж платить. Власне, зараз ми це вирішуємо. Я думаю, що учні матимуть можливість навчатись у нас за кошти міського бюджету. У грудні міська рада прийняла програму розвитку дітей та молоді із застосуванням інноваційних методів, тому у питанні фінансування ми орієнтуємося на неї», – додала Олена Павлюк.

Зазначимо, що концепцію такого інноваційно-освітнього простору розробляла громадська організація MakerSpace Lviv. У 2017 році вона подала свій проект на громадський бюджет, але він не отримав достатню кількість голосів. Попри це мерія вирішила, що проект є корисною ініціативою, яку необхідно реалізувати. У яку саме суму обійдеться місту створення Lviv Оpen Lab, поки невідомо.

Результатом діяльності такого простору має стати популяризація науки серед дітей, здобуття практичних навиків та розвиток їхнього креативного мислення.

Візуалізація: Антон Войташек