Кабмін виділив мільярд гривень на зарплати шахтарям

Вчора, 12 жовтня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України схвалив зміни до Державного бюджету на 2019 рік, якими виділив 1 млрд гривень на виплату заробітної плати шахтарям. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Схвалені урядом зміни будуть невідкладно передані на розгляд Верховної Ради з проханням якомога швидше їх розглянути і підтримати.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє на акцію протесту вони виходили 2 липня.

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. На початку цього року в адміністрації заявляли, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Додамо, на початку жовтня шахтарям Львівщини виплатили 50% зарплати за серпень.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.