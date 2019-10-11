Всесвітній день боротьби з ожирінням: поради, як перемогти зайву вагу

Сьогодні, 11 жовтня, відзначають Всесвітній день боротьби з ожирінням, що визнано найсерйознішим хронічним захворюванням. Щороку внаслідок надмірної ваги помирають щонайменше 2,8 млн людей, повідомляє Голос Громади.

Ожиріння визначається ВООЗ як «ненормальне або надмірне накопичення жиру, яке становить небезпеку для здоров’я». Основною причиною ожиріння та зайвої ваги вважають енергетичний дисбаланс між споживаними та витраченими калоріями.

Існують різні засоби, за допомогою яких можна виміряти ожиріння, але найбільш широко використовуваним методом вимірювання та виявлення ожиріння є індекс маси тіла – показник, який можна обрахувати розділивши вагу людини у кілограмах на зведений у квадрат зріст людини в метрах. На думку вчених ІМТ здорової людини повинен знаходитися у межах 18,5-24,99 кг/м² (оптимальний діапазон – 21-23 кг/м²).

Все більш урбанізований та оцифрований світ пропонує менше можливостей для фізичної активності дітей завдяки здоровій грі. Зайва вага, що розвивається у дитини внаслідок малорухливого способу життя, ще більше знижує її можливості брати участь у групових фізичних заняттях, що призводить з часом до ожиріння. Так, за минулі 40 років кількість дітей та підлітків шкільного віку з ожирінням зросла більш ніж у 10 разів (з 11 млн до 124 млн).

Основною причиною ожиріння та зайвої ваги вчені вважають енергетичний дисбаланс між споживаними та витраченими калоріями.

На думку експертів ВООЗ для профілактики розвитку зайвої ваги кожна людина може:

обмежити споживання жирної та солодкої їжі (у т.ч. для дітей);

збільшити споживання фруктів та овочів, а також бобових, цільнозернових та горіхів;

знизити вміст жиру, цукру та солі в приготовлених продуктах (у т.ч. для дітей);

займайтеся регулярними фізичними навантаженнями (діти – 60 хв на день; дорослі – 150 хв на тиждень).

Ожиріння – головний фактор ризику провідних світових причин поганого самопочуття та ранньої смерті, розвитку серцево-судинних захворювань (особливо гіпертонії, хвороб серця, інсульту), порушень опорно-рухового апарату (особливо остеоартриту), астми, цукрового діабету II типу, синдрому обструктивного апное сну, порушень метаболізму, гормональних розладів, а також підвищує ризик виникнення деяких видів раку (у т.ч. ендометрію, молочної залози, яєчників, простати, печінки, жовчного міхура, нирок, товстої кишки).

Щороку внаслідок надмірної ваги або ожиріння помирають щонайменше 2,8 млн людей. За оцінками ВООЗ, якщо нічого не міняти, до 2025 р. зайву вагу або ожиріння матимуть вже 2,7 млрд дорослих та 268 млн дітей шкільного віку.