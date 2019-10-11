Від сьогодні через потепління призупиняють опалення у львівських школах, дитсадках та лікарнях

Від сьогодні, 11 жовтня, через потепління призупиняють подачу опалення до бюджетних установ — шкіл, садочків, лікарень та поліклінік, закладів культури. Про це інформує пресслжба Львівської міської ради.

«Синоптики прогнозують потепління — температура підніметься до +20 градусів, тому від сьогодні призупиняємо подачу опалення до бюджетних установ», — повідомила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань

До слова, з 13 жовтня в Україні очікується суттєве потепління і прихід «бабиного літо».

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови, 4 жовтня стартував опалювальний сезон у школах, садках, закладах охорони здоров’я та культури, на підставі звернень керівників цих закладів.

Опалювальний сезон для населення розпочинається на основі погодних умов — якщо впродовж трьох діб середньодобова температура не перевищуватиме +8°С.

Раніше Львівський портал інформував, що для того, аби розпочати у Львові опалювальний сезон, комунальним підприємствам потрібно щонайменше 155 млн грн. Якщо Львівська міська рада не виділить цих коштів, то вже у жовтні львів’яни можуть не отримати тепла і гарячої води.