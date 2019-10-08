В Україну йде «бабине літо» і потепління до понад +20 градусів

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook розповіла про те, коли в Україну йде «бабине літо».

За її словами, з 13 жовтня в Україні очікується суттєве потепління і прихід «бабиного літо».

«Не засмучуйтеся, бо тепло набиратиме обертів. Вже у неділю, 13 жовтня, за попередніми прогнозами, усі, хто лякають кота децибельним чханням та кашлем, і просто щасливчики, які вчасно відскочили від першої осінньої інфекції, знову радітимуть сонцю та затишному теплу.

І схоже, що таки з неділі, з 13-го жовтня, в Україну йде бабине літо! На Покрову, День захисника України також очікується чудова погода – без опадів та +17+22 градуси», – написала вона.

Як інформує портал Sinoptik, у суботу, 12 жовтня, в Львові очікується від +9 до +18 градусів тепла. Хмарно, без опадів. У неділю, 13 жовтня, температура сягне +20 градусів. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. У понеділок у Львові далі триматиметься тепло: температура коливатиметься від +9 до +19 градусів.