Стан трьох постраждалих в авіакатастрофі біля Львова – стабільний

Стан постраждалих в авіакатастрофі, що трапилась у п’ятницю, 4 жовтня, поблизу Львова, — стабільний. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на медиків 8-ї міської клінічної лікарні.

За інформацією лікарів, стан трьох постраждалих в авіакатастрофі поблизу Львова — стабільний, загрози життю немає. Двоє постраждалих продовжують лікування у травматологічному відділенні. Третій постраждалий перебуває в хірургічному відділенні. Пацієнти — під постійним наглядом, отримують всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 4 жовтня, у селі Сокільники впав транспортний літак Ан-12, який не долетів до посадкової смуги аеропорту «Львів» півтора кілометра. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині.

Також раніше надзвичайники оприлюднили фото з місця падіння літака та відео, як проходила рятувальна операція.

Зазначимо, правоохоронці назвали чотири ймовірні версії авіакатастрофи транспортного літака Ан-12 у селі Сокільники.