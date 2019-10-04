Поліція відкрила кримінал за фактом фатального падіння літака біля Львова

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині, внаслідок якої загинуло п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварійної посадки літака АН-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, а також обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до десяти років.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, близько 7.10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.