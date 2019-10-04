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Поліція відкрила кримінал за фактом фатального падіння літака біля Львова

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині, внаслідок якої загинуло п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Попередньо встановлено, що внаслідок аварійної посадки літака АН-12 п’ятеро осіб загинули, ще троє з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, а також обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до десяти років.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, близько 7.10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 07:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

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