Падіння літака поблизу Львова. Надзвичайники показали, як проходила рятувальна операція

Оприлюднили відео з місця падіння літака Ан-12, на якому видно, як надзвичайники та медики рятували екіпаж, передає Львівський портал.
Як повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області, на місці аварії працювали фахівці психологічної служби ГУ ДСНС у Львівській області, які здійснювали супровід потерпілих до карет швидкої допомоги. Також психологи ДСНС надавали психо-емоційну підтримку особовому складу, що працювали на місці події. Крім цього, на місці події були правоохоронці та медики.
До рятувальних робіт від ДСНС залучили 68 чоловік особового складу та 15 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, у селі Сокільники впав транспортний літак Ан-12. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині. Згодом медики повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Також раніше надзвичайники оприлюднили фото з місця падіння літака.
Фото та відео: ДСНС
Вероніка Рой