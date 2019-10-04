Падіння літака поблизу Львова. Надзвичайники показали, як проходила рятувальна операція

Оприлюднили відео з місця падіння літака Ан-12, на якому видно, як надзвичайники та медики рятували екіпаж, передає Львівський портал.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області, на місці аварії працювали фахівці психологічної служби ГУ ДСНС у Львівській області, які здійснювали супровід потерпілих до карет швидкої допомоги. Також психологи ДСНС надавали психо-емоційну підтримку особовому складу, що працювали на місці події. Крім цього, на місці події були правоохоронці та медики.

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До рятувальних робіт від ДСНС залучили 68 чоловік особового складу та 15 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, у селі Сокільники впав транспортний літак Ан-12. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині. Згодом медики повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Також раніше надзвичайники оприлюднили фото з місця падіння літака.

Фото та відео: ДСНС