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Надзвичайники оприлюднили фото з місця падіння транспортного літака Ан-12

Вероніка Рой

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Рятувальники Львівщини опублікували фото з місця падіння транспортного літака Ан-12 у Сокільниках, що біля Львова. Внаслідок аварії загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали.

Як відомо, аварія сталася сьогодні вранці. Надзвичайники повідомляли, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів» транспортний літак Ан-12 зник з радару. Згодом стало відомо, що він здійснив аварійну посадку. Літак знайшли на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Рятувальники деблокували 3 потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади м. Львова. Внаслідок падіння 5 осіб загинуло.

Фото: ДСНС, Панорама з неба

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