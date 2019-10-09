Бойовики влаштували мінометний обстріл на ділянці розведення військ біля Золотого

Сьогодні, 9 жовтня, бойовики РФ обстріляли на Донбасі ділянку розведення сил в районі Золотого. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Водночас у пресцентрі ООС поінформували, що, порушуючи Мінські угоди, противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів: неподалік Пісків з напрямку Веселого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї; поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 8 обстрілів: поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм; двічі в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Золотого з напрямку Первомайська – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм; поблизу Майорська з напрямку «Шахта 6-7» – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Також зазначається, що протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на лист спецпредставника від ОБСЄ Мартіна Сайдіка відповіла, що погоджує текст так званої «формули Штайнмаєра».

На початку жовтня у Мінську досягнуто домовленостей про початок розведення сил у Петрівському та Золотому на Луганщині.

Однак розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, відклали через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.