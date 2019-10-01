Україна погодила «формулу Штайнмаєра», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на лист спецпредставника від ОБСЄ Мартіна Сайдіка відповіла, що погоджує текст так званої «формули Штайнмаєра». Про це він сказав нас брифінгу у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст «формули Штайнмаєра», – заявив Зеленський.

Водночас, він роз’яснив суть цього плану.

«Я хочу окремо говорити, до речі, про найбільшу «страшилку» останніх тижнів під назвою «формула Штайнмаєра». Що означає ця формула? Це одне, в принципі, два речення. Ось і все. Що це таке: тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як «закон про особливий статус Донбасу», починає діяти на постійній основі за умови, … коли там відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією України та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів», – наголосив Зеленський.

У цьому контексті він підкреслив, що «ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути».

Президент також заявив, що сьогодні «усунуто останні перепони» для проведення саміту «нормандської четвірки», дата якого стане відома найближчим часом.

Перед терміновим брифінгом президента Володимира Зеленського, Українська правда повідомляла з посиланням на російські ЗМІ, що на черговому засіданні контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України в Мінську у вівторок українська делегація підписала «формулу Штайнмаєра».

«Леонід Кучма, який представляє на зустрічі офіційний Київ, підписав документ, узгодженого раніше радниками глав «нормандської четвірки», – йдеться у повідомленні.