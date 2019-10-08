Трамваї на залізничний вокзал у Львові обіцяють пустити до початку грудня

У кінці листопада мерія планує відновити рух трамваїв на пл. Двірцевій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що реконструкція площі відбувається згідно з графіком. Вже завершили заміну водогонів, забрали всі «повітряні» дроти, прокладено нову телефонну мережу. Станом на зараз вже облаштовано 4 платформи для висадки і посадки пасажирів трамваїв, 2 платформи для пасажирів автобусів, збудовано коробку диспетчерського пункту та продовжуються роботи з облаштування фундаменту фонтану.

«На кінець листопада ми плануємо відкривати площу Двірцеву для того, щоб і гості, і львів’яни могли почувати себе гідно в європейському місті. Фактично трамвай буде під’їжджати до входу у вокзал», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також він повідомив про результати наради з керівництвом Львівської залізниці, зокрема, про запланований ремонт самого вокзалу:

«Вони передбачають кошти в бюджеті на наступний рік для ремонту вокзалу, тому що цей фасад вже потребує оновлення. Також мають робити ремонти туалетів в середині. До речі, один туалет безоплатний для тих, хто не має грошей».

Єдина проблема, яка лишилася, це фонтан, який має бути з лівого боку.

«Але вже мені доповідають, що узгодили певні нюанси, які були. Компанія, яка цей фонтан має встановити, порушила певні технічні умови. Тому в цьому році цей фонтан працювати не буде. Але в наступному вже буде працювати і буде окрасою.

«Тобто перша частина – це є площа Двірцева; це під’їзд трамваїв, автобусів; це нормальний під’їзд для таксі. І наступний рік – це вже є завершення робіт по вулиці Чернівецькій. Ми вже нарешті отримали проект. Зараз проект віддаєм в експертизу, потім тендер, і потім приступаєм до виконання робіт. Інша частина робіт – це будівництво підземного паркінгу, але тут буде потрібна і підтримка законодавча з боку нашої держави, тому що в нас, хоча і прийнятий закон про приватно-публічне партнерство, але він ще не запрацював. Але я оптимістично дивлюся, тому що тут підземний паркінг є потрібний, бо так буде комфортно для людей», – зазначив Андрій Садовий.

Детальніше про проєкт реконструкції читайте у нашому матеріалі «Площа Двірцева 2.0. Грандіозна ліквідація сорому».

Нещодавно активісти забили на сполох через незрозумілу чотириповерхову будівлю, яка виросла фактично на території активних будівельних робіт. Вони побоюються, що ця будівля може вплинути на архітектурний ансамбль оновленої площі Двірцевої. Мова йде про колишній диспетчерський пункт «Львівелектротрансу» на вул. Чернівецькій, 1, будівлю якого мерія продала.

Як з’ясував Львівський портал, двоповерхову будівлю диспетчерського пункту площею 126,8 кв м ще у 2013 році міська рада Львова віддала під приватизацію приватному підприємству «Нива-Львів». У 2014 році ця нерухомість перейшла у власність Олександра Веремеєнка. Певний час тут діяло кафе.

У травні минулого року Веремеєнко отримав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з розширенням будівлі кафе (за рахунок надбудови) на вул. Чернівецькій, 1 для обслуговування транспортного вузла на площі Двірцевій. Саме за цією документацією зараз ведеться будівництво.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Веремеєнко Олександр Вікторович володіє низкою компаній та організацій, зокрема ГО «Розвиток громади», однойменним благодійним фондом, ГО «Спортивний клуб «Легіон Львів», ГО «Українська спілка учасників АТО». Всі вони зареєстровані за однією адресою – на просп. Т. Шевченка, 7 у Львові.

Серед підприємств, співвласником яких є Олександр Веремеєнко, – ТзОВ «Стрийський ринок», ТзОВ «Фієста-фантастика», ПП «Галицький ресторатор», ТзОВ «Будівельно-монтажна компанія «РБ Груп» та інші.

Бізнес-партнером Веремеєнка, зокрема у ТзОВ «Фієста-фантастика» є відомий бізнесмен, свободівець Ігор Кривецький. Як відомо, Кривецький володіє немалою кількістю нерухомості у Львові, протягом 2012-2014 років був народним депутатом України від ВО «Свобода». Також його вважають найбільшим фінансистом цієї політичної сили.

Фото: ЛМР