«Захар Беркут» виходить на широкі екрани

У Львові відбудеться допрем’єрний показ історичного екшену «Захар Беркут». Львів’яни першими в Україні побачать цей фільм вже 7–го жовтня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У широкий прокат фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва у співпраці з американським колегою Джоном Віном, виробництва Kinorob та CinemaDay за підтримки Державного агентства України з питань кіно, виходить 10 жовтня.

Історичний екшен «Захар Беркут» став найбільш очікуваною українською кінотеатральною прем’єрою цієї осені. Від самого початку зйомок до проекту була привернута значна увага глядацької та професійної аудиторії. Робота над фільмом тривала кілька років, у ній брали участь сотні фахівців з різних куточків України та світу.

До консультацій були залучені спеціалісти з історії та музейні працівники. Партнером та консультантом стрічки став Міжнародний Фонд Івана Франка. Було проведено кілька експедицій в Карпати. Зйомки відбувалися в Карпатах, на озері Синевир, та під Києвом. Спеціально для «Захара Беркута» були збудовані декорації величезної гірської ущелини, селища Тухля та маєтку Тугара Вовка.

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У проекті узяли участь також і голлівудські колеги. Продюсерами фільму з американського боку є Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз.

У головній ролі зіграв голлівудський актор Роберт Патрік («Термінатор 2: Судний день»). У стрічці взяли участь актори з України, США, Великобританії, Казахстану та Монголії: Алекс МакНіколл, Томмі Фленаган, Поппі Дрейтон, Андрій Ісаєнко, Олег Волощенко, Цегмід Церенболд, Єржан Нуримбет, Аліна Коваленко, Рокі Майерс, Олівер Тревена, Аян Отепберген, Віктор Жданов та інші.

Також у фільмі взяло участь понад 250 акторів масових сцен, а також дві команди каскадерів — з України та Казахстану.

Спеціально для історичного екшену було створено понад 600 оригінальних костюмів, що склало більше ніж 3 000 одиниць одягу, сотні екземплярів зброї, аксесуарів, прикрас, посуду. Над проектом працювали до 40 майстрів, які досліджували історичний одяг та створювали костюми, їм допомагали ремісники з цілої України.

Квитки вже у продажу.