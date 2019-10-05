Один із вцілілих пасажирів у авіакатастрофі перебуває в реанімації

Стан двох потерпілих після вчорашньої авіакатастрофи стабільний, третій перебуває в реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, після падіння транспортного літака АН12 поблизу Львова, трьох постраждалих було оперативно доставлено у 8-му міську клінічну лікарню. Станом на сьогодні ранок стан двох потерпілих стабільний, третій перебуває в реанімації.

За словами начальника міського управлінні охорони здоров’я Володимира Зуба, станом на 10.00 ранку, стан двох постраждалих середньої важкості, стабільний, з позитивною динамікою. Їх учора під вечір було переведено у травматологічне відділення. Стан третього постраждалого залишається важким. Він переніс операцію, перебуває у свідомості, але у реанімаційному відділенні. Пацієнти перебувають під постійним наглядом. Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, 4 жовтня, у селі Сокільники впав транспортний літак Ан-12, який не долетів до посадкової смуги аеропорту «Львів» півтора кілометра. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро людей, ще троє постраждали. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака на Львівщині. Згодом медики повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Також раніше надзвичайники оприлюднили фото з місця падіння літака та відео, як проходила рятувальна операція