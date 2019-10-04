Близько 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу, – опитування

Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу в країні. Такі результати опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг».

Як повідомляється, лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без жодних обмежень, 27% – підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов.

«Майже половина опитаних вважають, що в Україні повинні бути дозволені лотереї, чверть – ставки в букмекерських конторах і казино (при чому ставлення до легалізації казино покращилося). Найгірше ставлення до легалізації інтернет казино (12%), ігрових автоматів (12%), гри в карти на гроші (11%)», – повідомляють соціологи.

Крім цього, 25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.

«За останні два роки кількість респондентів, які вважають себе азартними, не змінилась, водночас, ставлення до азартних ігор в Україні погіршилося. Так, 28% опитаних позитивно ставляться до азартних ігор, які не передбачають грошових ставок або виграшів (у 2017р – 46%). Дві третини – ставляться негативно (у 2017р – 49%). Водночас, лише 10% позитивно ставляться до азартних ігор на гроші, тоді як 85% – негативно. Більш лояльне ставлення серед азартних людей, передусім це стосується чоловіків молодшого та середнього віку, серед яких позитивне ставлення до азартних ігор на гроші (16%) майже втричі переважає аналогічний показник серед жінок (6%)», – мовиться у повідомленні соціологів.

Водночас більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п’ять років, водночас 3% опитаних грали часто, 9% – кілька разів, 3% – один раз. Майже половина азартних людей грали хоча б раз в азартні ігри на гроші протягом останніх п’яти років, зазвичай, це чоловіки середнього та молодшого віку з відносно вищим рівнем доходів та статків.

«Найчастіше вони грали в лотереї (31%) та робили ставки в букмекерських конторах (29%). Чверть грали на ігрових автоматах, стільки ж – в карти на гроші, кожен шостий – в інтернет казино, кожен десятий – в казино», – додають соцілоги.

Опитування соціологічною групою «Рейтинг» проводилося з 27 до 30 вересня 2019 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Як повідомляв Львівський портал, 29 вересня Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Ще в серпні Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.

Фото: Рейтинг