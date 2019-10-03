Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Про це йдеться в указі глави держави.

«Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Додамо, що раніше Данілов був заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначимо, Олексій Данілов у 2005 році очолював Луганську ОДА. Також був народним депутатом V скликання від Блоку Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, попереднім секретарем РНБО був Олександр Данилюк. За інформацією ЗМІ, звільнився він з цієї посади через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом.