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Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський призначив секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Про це йдеться в указі глави держави.

 

«Призначити Данілова Олексія Мячеславовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Додамо, що раніше Данілов був заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначимо, Олексій Данілов у 2005 році очолював Луганську ОДА. Також був народним депутатом V скликання від Блоку Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, попереднім секретарем РНБО був Олександр Данилюк. За інформацією ЗМІ, звільнився він з цієї посади через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

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