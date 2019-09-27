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Данилюк подав у відставку через конфлікт з Богданом, – ЗМІ

Вероніка Рой

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. Про це Українській правді повідомили джерела в оточенні глави РНБО.

 

Зокрема, Данилюк не зміг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».

У свою чергу, співрозмовники в Офісі президент говорять про Данилюка як про малоефективного менеджера: «Він ніякий і плете інтриги. Не показав результату з моменту призначення. Думали його відправити в США послом, але і це ризиковано».

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