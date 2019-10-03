У мерії прокоментували демонтаж обмежувачів при брамі на Чайковського, 15

Відомий львівський історик та мовознавець Іван Радковець опублікував у Fecebook світлини, на яких зображено, що на вулиці Чайковського, 15 проводять незрозумілі будівельні роботи. Своєю чергою у міській раді розповіли, що роботи є законними, а сам будинок не є пам’яткою архітектури, повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила Ліля Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР, будинок на вул. Чайковського, 15 не є пам’яткою, а бетонні обмежувачі при брамі, були виконані 20 років тому. На їх місці відновлять історичні – з каменю.

Нагадаємо, що нещодавно у будинку №7 на вул. Каменярів за понад 63 тисяч гривень відновили дерев’яну браму. 70% вартості, тобто майже 45 000 гривень, виділили із бюджету Львова, решту дофінансували самі мешканці будинку.

Також в серпні цього року у будинку №165 на вул. Личаківській за понад 70 тисяч гривень відновили металеву браму.

Зазначимо, що історичні брами та двері у житлових будинках Львова відновлюють у межах спеціальної програмими мерії. Так, Львівська міська рада покриває 70% вартості робіт, інші 30% оплачують мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та інших вулицях.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові розпочала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Фото: Іван Радковець