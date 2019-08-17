У будинку на Личаківській відреставрували металеву браму. Фото до і після

У будинку №165 на вул. Личаківській за понад 70 тисяч гривень відновили металеву браму. Кошти на реставрацію виділила мерія, втім до фінансування долучились й місцеві мешканці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Реставрація брами на вул. Личаківській, 165 коштувала 71 200 гривень. 70% від вартості, тобто майже 50 000 гривень, виділили із бюджету Львова, решту дофінансували самі мешканці будинку.

Зазначимо, що історичні брами та двері у житлових будинках Львова відновлюють у межах спеціальної програмими мерії. Так, Львівська міська рада покриває 70% вартості робіт, інші 30% оплачують мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та інших вулицях.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові розпочала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Фото: ЛМР