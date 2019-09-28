ОСТАННІ НОВИНИ

У будинку на вулиці Каменярів відреставрували браму. Фото до і після

Наталя Дуляба

|

У будинку №7 на вул. Каменярів за понад 63 тисяч гривень відновили дерев’яну браму. Кошти на реставрацію виділила мерія, втім до фінансування долучились й місцеві мешканці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Реставрація брами коштувала 63 800 гривень. 70% вартості, тобто майже 45 000 гривень, виділили із бюджету Львова, решту дофінансували самі мешканці будинку.

«Це вже не перша брама, яку відновлює столяр-реставратор Олександр Савчук. Дякуємо майстру за якісно і гарно виконані роботи», – зазначили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Зауважимо, що історичні брами та двері у житлових будинках Львова відновлюють у межах спеціальної програми мерії. Так, Львівська міська рада покриває 70% вартості робіт, інші 30% оплачують мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та інших вулицях.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові розпочала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...