У будинку на вулиці Каменярів відреставрували браму. Фото до і після

У будинку №7 на вул. Каменярів за понад 63 тисяч гривень відновили дерев’яну браму. Кошти на реставрацію виділила мерія, втім до фінансування долучились й місцеві мешканці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Реставрація брами коштувала 63 800 гривень. 70% вартості, тобто майже 45 000 гривень, виділили із бюджету Львова, решту дофінансували самі мешканці будинку.

«Це вже не перша брама, яку відновлює столяр-реставратор Олександр Савчук. Дякуємо майстру за якісно і гарно виконані роботи», – зазначили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Зауважимо, що історичні брами та двері у житлових будинках Львова відновлюють у межах спеціальної програми мерії. Так, Львівська міська рада покриває 70% вартості робіт, інші 30% оплачують мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та інших вулицях.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові розпочала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Фото: ЛМР