«Ні – капітуляції». У Львові та інших містах України знову мітингують

У Львові перед пам’ятником Тарасу Шевченку зібралися на акцію «Ні – капітуляції» проти підписання Україною «формули Штайнмаєра». Захід організував Комітет Майдану Львівщини.

«Чи розуміє президент і його оточення, що саме було підписано в Мінську? Громадянське суспільство вже окреслювало червоні лінії, які не можна перетинати. Приходь, щоб сказати «Ні –капітуляції», – мовилося у анонсі події організаторів акції.

Як повідомляє «Укрінформ», така ж акція о 19:00 розпочалися на Майдані Незалежності у центрі Києва. Мітингувальники вигукують: «Ні капітуляції», «Ні плану Штайнмаєра», «Ні плану Путіна».

Учасники мітингу зачитали п’ять вимог до української влади, серед яких: заборонити будь-який особливий правовий режим, що обмежує суверенітет України чи дію загальнонаціонального законодавства на окремих її територіях; заборонити звільнення від відповідальності членів незаконних збройних формувань, які чинили важкі злочини на території України; заборонити обиратися та бути обраними в органи влади усім членам незаконних збройних формувань чи колабораціоністських адміністрацій; заборонити добровільну передачу під контроль незаконних збройних формувань, іноземних військ чи невстановлених бойовиків будь-яких населених пунктів на території України; заборонити утворення чи існування будь-яких недержавних чи регіональних збройних формувань на території України; заборонити визнання виборів будь-якого формату на території країни, яка не перебуває під військовим чи адміністративним контролем України.

Додамо, що аналогічні мітинги відбуваються в різних регіонах України, зокрема, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі.

Як відомо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодила текст «формули Штайнмаєра». Водночас він запевняв, що «формула Штайнмаєра» не є «страшилкою», і пояснив, що вона передбачає проведення на окупованому Донбасі демократичних виборів за законодавством України. Також глава держави додав, що жодних виборів «під дулом кулеметів не буде і не може бути».

Після заяв Зеленського про погодження Україною «формули Штайнмаєра» у Києві розпочався протест. Мітингувальники, серед яких – націоналісти, вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

Така ж акція відбулась і у Львові. Представники націоналістичних формувань та учасники російсько-української війни пікетували управління СБУ у Львівській області через погодження владою тексту так званої «формули Штайнмаєра».

Також ввечері 1 жовтня спільнота «Євромайдан Львів» повідомила про відновлення діяльності Комітету майдану Львівщини.

На засідання Львівської обласної ради 2 жовтня депутати ухвалили відповідну заяву і висловили своє категоричне «Ні – капітуляції». Також вони заявили про готовність їхати у Київ проводити відкрите виїзне засідання.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Маркіян Мальський запевнив, що капітуляції немає, а є конструктивна послідовна позиція.

«Ніхто нікого не здав, жодної капітуляції немає. Повірте, що є багато сил, які мріють на сьогоднішній день розділити Україну, війну з Росією перетворити на громадянську війну і від цього ми ослабнемо, а ворог виграє», – зазначив Маркіян Мальський.

Фото: Facebook/Вікторія Балицька, Укрінформ