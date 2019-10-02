23% українців не вважають Росію країною-агресором

Росію не вважають країною-агресором 23% українців. І таку думку поділяє велика частина симпатиків партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке упродовж 21-25 вересня проводила група «Рейтинг», повідомляє Львівський портал.

68% опитаних громадян заявили, що вважають Росію країною-агресором відносно України. Натомість 23% мають протилежну думку. Ще 10% українців взагалі не визначилися.

«Ставлення до цього питання має регіональні та електоральні відмінності: якщо на Заході та у Центрі не менше 70% вважають Росію агресором, то на Півдні таких – половина, на Сході – 40% (тут 47% – протилежної думки)», – наголошують соціологи.

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Водночас під час опитування вдалося з’ясувати, що суттєво відрізняється думка про Росію у прихильників партії «Опозиційна платформа – За життя», дві третини якої не вважають цю державу агресором.

Також 22% опитаних громадян, які підтримують президентську «Слугу народу», не називають Росію агресором.

Натомість одностайні у своїй думці симпатики «Європейської солідарності» та «Голосу» – більше 90% із них переконані, що РФ є країною-агресором.

Додамо, що під час дострокових парламентських виборів за партію «Опозиційна платформа – За життя» на Львівщині проголосували більше 17 тисяч людей.

Зазначимо, участь у соціологічному опитуванні взяли більше 2000 респондентів віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка дослідження становить не більше 2,2%.

Як повідомляв Львівський портал, 27% українців підтримують ідею амністії бойовиків так званих «ДНР» та «ЛНР». Також близько 60% громадян взагалі не змогли оцінити ідею «формули Штайнмаєра».

Своєю чергою президент Володимир Зеленський пояснював, що ця формула передбачає проведення на окупованому Донбасі демократичних виборів за законодавством України.

Ввечері 1 жовтня глава держави оголосив, що Україна погодила «формулу Штайнмаєра». Після цього у Києві та Львові відбулися акції протесту. Мітингувальники, серед яких – націоналісти, вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.