27% українців підтримують амністію бойовиків «ДНР» і «ЛНР»

27% громадян України виступають за те, щоб амністувати незаконні збройні формування, які воюють на боці так званих «ДНР» та «ЛНР». Найбільше таку ідею підтримують мешканці сходу та півдня країни. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке упродовж 21-25 вересня проводила група «Рейтинг», повідомляє Львівський портал.

Більше половини опитаних українців, 53%, за те, аби провести на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцеві виборів після того, як Україна здобуде контроль над всієї окупованою територією. Проти такої ідеї висловились 19% громадян.

Вибори на цих територіях під контролем ОБСЄ підтримали 43% респондентів, ще 27% заявили, що є проти цього.

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Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту, підтримують 55%, проти – 26%. За участь у цьому процесі «російських представників» виступили лише 17% опитаних.

Водночас 27% українців висловились за те, аби амністувати учасників незаконних збройних формувань, які воюють на стороні так званих «ДНР» та «ЛНР». Противників такої ідеї є 48% опитаних українців.

Амністію бойовиків здебільшого підтримали Схід та Південь України, а щодо прихильників політичних партій, то найбільше таких серед симпатиків «Опозиційна платформа – за життя».

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Близько 60% громадян взагалі не змогли оцінити ідею «формули Штайнмаєра», 18% – підтримали її, а ще 23% були проти.

«Такі ініціативи як проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу за будь-яких умов, амністія учасників незаконних збройних формувань, надання права на створення загонів народної міліції мають відносно більшу підтримку у східних регіонах країни та серед прихильників партії «Опозиційна платформа – За життя». Натомість введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримуються відносно більше мешканцями Заходу та Центру», – наголошують соціологи.

Зазначимо, участь у соціологічному опитуванні взяли більше 2000 респондентів віком від 18 років. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка дослідження становить не більше 2,2%.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський під час вечірнього брифінгу у вівторок, 1 жовтня, запевняв, що «формула Штайнмаєра» не є «страшилкою», і пояснив, що вона передбачає проведення на окупованому Донбасі демократичних виборів за законодавством України. Також глава держави додав, що жодних виборів «під дулом кулеметів не буде і не може бути».

Після заяв Зеленського про погодження Україною «формули Штайнмаєра» у Києві розпочався протест. Мітингувальники, серед яких – націоналісти, вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів.

Така ж акція відбулась і у Львові. Представники націоналістичних формувань та учасники російсько-української війни пікетували управління СБУ у Львівській області через погодження владою тексту так званої «формули Штайнмаєра».

Своєю чергою лідери так званих «ДНР» та «ЛНР» вже заявили, що Україна не отримає контролю над кордоном, а дати виборів у непідконтрольних українській владі регіонах вони визначатимуть самостійно.