У Страсбурзі починається сесія ПАРЄ без делегації України

Сьогодні, 30 вересня, у Страсбурзі відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня. Українська делегація не братиме участі в її роботі на знак протесту проти повернення РФ, повідомляє Європейська правда.

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, і відразу було оголошено, що вона не братиме участі в осінній сесії через повернення РФ.

Наразі відомо, що до Страсбурга їдуть кілька членів нової делегації, які були і в попередньому складі, але вони не зможуть брати участь у роботі сесії та комітетів.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи. Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.

Як повідомляв Львівський портал, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Резолюція передбачає внесення змін до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє брати участь у роботі літньої сесії.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї оскаржила повноваження РФ та на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду питань, що стосуються повноважень російської делегації.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі, таким чином позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Також Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.