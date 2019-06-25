Українська делегація призупиняє участь у роботі ПАРЄ

Українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму. Це рішення вже ухвалене і буде оголошене ближчим часом, повідомляє Європейська правда.

Після оскарження повноважень російської делегації та зупинки автоматичного призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ українська делегація спільно залишила сесійну залу і не братиме участь у подальших дебатах до кінця дня.

У середу українська делегація тимчасово повернеться до зали для участі в оскарженні повноважень російської делегації. Україна вимагатиме повністю позбавити росіян повноважень, а також права обіймати керівні посади у комітетах.

Також вже ухвалене рішення про те, що після оскарження повноважень російської делегації, незалежно від рішення, українці не повернуться до сесійної зали ПАРЄ.

Демарш української делегації ухвалений на знак протесту проти контроверсійного рішення ПАРЄ, ухваленого минулої ночі, яке суттєво звузило можливості накладання санкцій на делегацію РФ, а також на інші держави, що порушують принципи РЄ.

Очікується, що український парламент може також ухвалити спільне рішення щодо подальшої роботи у ПАРЄ.

Також під сумнівом є голосування українських депутатів на виборах генерального секретаря РЄ.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію повернутись до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. При цьому таке рішення принципово змінює санкційний механізм.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі, таким чином позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Також Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.

Фото: Леонід Ємець