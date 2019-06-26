ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації. Відповідну резолюцію підтримали 116 делегатів, 62 бути проти та 15 утрималися, повідомляє Укрінформ.

Асамблея не підтримала оскарження повноважень російської делегації, а також не проголосувала за поправки, внесені переважно українськими і британськими депутатами, щодо запровадження відносно РФ деяких санкцій.

У резолюції Асамблея закликає РФ виконати рекомендації, які містяться у трьох резолюціях ПАРЄ від 2014 та 2015 років, за якими на російську делегацією накладалися санкції. У цих резолюціях, зокрема, засуджується грубе порушення міжнародного права Росією під час конфлікту у східній Україні та нелегальної анексії Криму.

У резолюції ПАРЄ також закликає російську владу звільнити 24 українських військових моряків; негайно заплатити членські внески до Ради Європи; безумовно та у повному обсязі співпрацювати із міжнародною слідчою групою щодо збиття літака рейсу МН17 з метою притягнення причетних до відповідальності; вжити дієвих заходів задля запобігання порушення прав людини відносно представників ЛГБТІ, в особливості у Чечні; співпрацювати із міжнародною спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

«Асамблея очікує, що ця чітка пропозиція до діалогу призведе до конкретних результатів. Моніторинговий комітет запрошується представити доповідь щодо виконання зобов’язань Російською Федерацією якнайскоріше, але не пізніше сесії у квітні 2020 року», – йдеться у резолюції.

25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Резолюція передбачає внесення змін до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє брати участь у роботі літньої сесії.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї оскаржила повноваження РФ та на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду питань, що стосуються повноважень російської делегації.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі, таким чином позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Також Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.