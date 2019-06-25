ПАРЄ дозволила Росії повернутися в організацію і скасувала режим санкцій

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію повернутись до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Таке рішення асамблея схвалила в ніч на сьогодні, 25 червня, у Страсбурзі, пише УП.

Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища, ніж зазвичай. «За» резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 – проти, 10 – утрималися.

Рішення, ухвалене у Страсбурзі, принципово змінює санкційний механізм. Водночас залишається право повністю відмовити у підтвердженні повноважень делегації окремої держави. Імовірно, можуть бути схвалені також дрібніші точкові санкції, але щодо цього резолюція є нечіткою.

Окрема норма рішення дозволяє Росії подати список своєї делегації посеред сесії (за статутом делегація подається лише перед початком першої сесії року). Це дозволить Росії, переконавшись, що загрозу санкцій знято, вже у вівторок вранці передати у Страсбург список своїх депутатів.

Як відомо, останні три роки Росія відмовлялася брати участь у роботі ПАРЄ, вимагаючи гарантувати відсутність будь-яких санкцій.

Українські депутати вже заявили, що будуть оскаржувати повноваження РФ, щойно вона подасть свій список. Якщо це відбудеться, то розгляд питання призначать на середу, 26 червня, однак Росія вже сьогодні має намір відновити роботу в Асамблеї, не будучи обмеженою жодними санкціями.

Додамо, що резолюцію про зміну санкційного режиму у повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини. Частково рішення про повернення російської делегації підтримали Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Україна і Грузія проголосували проти у повному складі, також проти рішення проголосували більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії і Швеції.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі, таким чином позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Також Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.