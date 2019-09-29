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Мінінфраструктури хоче розділити «Укрзалізницю» на три окремі компанії

Наталя Дуляба

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Міністр інфрастуктури України Владислав Криклій заявив про плани розділити ПАТ «Укрзалізниця» на три окремі компанії. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає Львівський портал.

 

За словами Криклія, в Укрзалізниці не може надалі бути лише один керівник, тому з однієї компанії планують зробити відразу три. Зараз уже розробляється відповідний законопроект.

«Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури. Тобто за всю мережу, за електрифікацію, займатися капітальними вкладеннями у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі. Другий оператор буде займатися пасажирськими перевезеннями, які збиткові, проблемні. І там будемо ставити за «кіпіай», власне, мінімізувати ці збитки, максимально до нуля. І третій – це прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави. Це вантажні перевезення. Тобто крісло буде розділене. Тому у будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, тому що це будуть три різні посади», – розповів Владислав Криклій.

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що провал реформ на «Укрзалізниці» пов’язаний із зацікавленими «друзями». За його словами, щороку на «Укрзалізниці» розкрадають щонайменше 15 мільярдів гривень.

Як повідомляв Львівський портал раніше, до схем розкрадання коштів Укрзалізниці причетні нардепи зі Львівщини Богдан і Ярослав Дубневичі. Лише за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом за зловживання Дубневичів в «Укрзалізниці» взялося НАБУ.

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