На ремонт і реконструкцію очисних споруд Львова потрібно 300 мільйонів євро

На ремонт очисних споруд Львова, які експлуатує ЛМКП «Львівводоканал» у 2017 році з бюджету розвитку було виділено 5 млн грн, у 2018 році ця сума зросла до 7 млн грн. Проте, щоб ідеально відремонтувати очисні споруди Львова, потрібно приблизно 300 млн євро. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами директора ЛМКП «Львівводоканалу» Валентина Вольського, при повному фінансуванні реконструкція очисних споруд Львова зайняла б до 5 років, але для цього потрібно близько 300 мільйонів євро.

«Два роки тому місто підписало договір з Європейським банком реконструкції та розвитку для надання кредиту для будівництва біогазової установки, яка буде розміщена у нас на очисних спорудах. Ця установка дасть можливість виробляти електроенергію з мулу, який ми отримуємо на очисних спорудах. І кількість електроенергії, буде покривати ту кількість, яку ми використовуємо на очисних спорудах. Цей проект плануємо реалізувати до кінця 2019 року. Вироблення електроенергії – це одна із складових, а не основна мета проекту. Головна ціль більше екологічна. Адже цей проект, крім електроенергії, дозволить нам зменшити кількість мулу і крім цього, в межах цього проекту передбачена реконструкція пісколовок. Пісколовки – дуже важливий елемент очисних споруд. Від їх якості, від того як вони забирають фракцію піску, залежить сам процес біологічної очистки», – розповів Валентин Вольський.

За його словами, у зв’язку із тим, що проект по реконструкції очисних споруд дуже масштабний, «Львівводоканал» також звернувся до Екологічного фонду Польщі, який працює в цьому напрямку, щоб вони допомогли розробити як концепцію проекту реконструкції очисних споруд, із врахуванням усіх сучасних технологій, які зараз відомі на заході, і також допомогли фінансово.

«Екологічний фонду Польщі може надавати кредити під дуже малі відсотки, а також надає грантові кошти. Польща зацікавлена в цьому, бо стоки від нашого міста, через річку Полтву потрапляють у Західний Буг і потрапляють до Польщі. Тому їх уряд зацікавлений, щоб вода, яка поступає з України, була чистою», – повідомив він.

Також стало відомо, що минулого року «Львівводоканал» виділив 3 млн. грн власних коштів. Відповідно у сумі із коштами громади вийшло 8 млн грн, за рахунок чого провели реконструкцію 5-ти первинних відстійників та капітальний ремонт 7-го аеротенку.

«Це дало дуже хороший результат, який бачимо по якості стоків. Але нам є ще над чим працювати, щоб привести наші очисні споруди до європейських стандартів… Щоб ідеально зробити очисні споруди у Львові потрібно приблизно 300 млн євро і в часі це не менше 3−5 років», − зауважив Валентин Вольський.