Забудовник обіцяє спорудити транспортну розв’язку на Левандівці

Нещодавно Львівська міська рада заявила, що забудовник, який вже зводить житловий квартал на території колишнього молокозаводу, не дотримується взятих на себе зобов’язань щодо будівництва транспортної розв’язки на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво. Сьогодні, 27 вересня, під час засідання виконавчого комітету керівник компанії-забудовника «Ріел» Ростислав Мельник пообіцяв створити необхідну інфраструктуру. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів начальник юридичного відділу Інспекції ДАБК у м. Львові Святослав Кіндратів, забудовник житлового кварталу на вул. Рудненській, 8 повинен упродовж 2019 року власним коштом облаштувати транспортну розв’язку на перетині вул. Городоцької – вул. Сяйво. При цьому такі роботи мали провести ще до того, як розпочнеться будівництво житла.

«Станом на сьогодні роботи на самому об’єкті ведуться, а по транспортній розв’язці – ще навіть не розпочаті. Замовник будівництва не звертався до Львівської міської ради щодо видачі вихідних даних на проектування (транспортної розв’язки, – ред.)», – зауважив Святослав Кіндратів.

Зазначимо, ще у жовтні минулого року ПрАТ «Львівський міський молочний завод» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу, дошкільного закладу із початковою школою, підземними і наземними паркінгами й об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Рудненській, 8.

Загалом тут планують спорудити чотири будинки на 8, 9, 10 та 12 поверхів, а також дошкільний навчальний заклад із початковою школою. Навчальний заклад передбачений орієнтовно на 178 місць. Будівництво відбуватиметься безпосередньо на місці колишнього «Львівського молокозаводу».

Як з’ясувалось, цим об’єктом безпосередньо займається будівельна компанія «Ріел». Її керівник Ростислав Мельник визнав, що облаштувати транспортну розв’язку мали ще до початку зведення житлових будинків. Втім він запевнив членів виконкому, що розв’язка таки буде, а також найближчим часом у мерію передадуть план проведення цих будівельних робіт.

«На жаль, ми як забудовники не завжди вчасно і правильно реагуєм на те, що ми повинні зробити з тим, що не стосується наших об’єктів. Дякую, що нагадали. Ми не відмовляємося від своїх зобов’язань, ми їх обов’язково виконаємо», – заявив Ростилав Мельник.

Як повідомляв Львівський портал, ПрАТ «Львівський міський молочний завод» (який фігурує у виданих містобудівних умовах і обмеженнях) входить до групи компаній «Континіум», одним із співвласників якої є відомий львівський бізнесмен Петро Димінський.

У «Західну молочну групу» (складову «Континіуму») входять загалом близько десятка молокопереробних підприємств, що випускають продукцію під торговою маркою «Комо». Проте у 2009 році «Львівський міський молочний завод», який працював у Львові з 1964 року, припинив свою роботу. Тоді ж на заводі було демонтоване і вивезене все обладнання.