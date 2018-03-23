У Львові погодили будівництво багатоповерхівок на місці молокозаводу

Сьогодні, 23 березня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив детальний план території, обмеженої вул. Ю. Кондратюка, вул. Рудненською, вул. Я. Гніздовського лініями електропередач, який передбачає зведення житлового комплексу. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Житловий квартал зведуть на місці колишнього «Львівського молокозаводу».

Як пише ZAXID.NET, ініціатором розроблення детального плану цієї території з подальшою забудовою земельної ділянки є саме ПрАТ «Львівський міський молочний завод». Цей завод входить до групи компаній «Континіум», одним із співласників якої є відомий львівський бізнесмен Петро Димінський.

У «Західну молочну групу» (складову «Континіуму») входять загалом близько десятка молокопереробних підприємств, що випускають продукцію під торговою маркою «Комо». Проте у 2009 році «Львівський міський молочний завод», який працював у Львові з 1964 року, припинив свою роботу. Тоді ж на заводі було демонтоване і вивезене все обладнання.

Сам проект детального плану території передбачає використання та забудову території орієнтовною площею 10,4 га.

Як повідомляв Львівський портал раніше,тут планують звести житлові будинки, поверховістю від 8 до 12 поверхів. Нижні, перший та другий поверхи житлових будинків, мають використати для розміщення магазинів, аптек тощо.

Також всередині житлового кварталу планують збудувати дошкільний навчальний заклад орієнтовно на 178 місць.

Детальніше про цей масштабний проект ми писали тут.

Додамо, що громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. Ю. Кондратюка, вул. Рудненською, вул. Я. Гніздовського, лініями електропередач тривало у Львові із 23 листопада 2017 року по 18 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року кортеж Петра Димінського потрапив у ДТП на трасі Львів-Краковець у селі Ямельня. Внаслідок аварії загинула 31-річна Наталя Тріла, в автомобіль якої влетіла машина бізнесмена.

Після цього інциденту Петро Димінський покинув Україну. У грудні Нацполіція ініціювала міжнародний розшук бізнесмена.