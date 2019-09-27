Мерія оголосила тайм-аут у будівництві готелю на Дорошенка

Сьогодні, 27 вересня, виконавчий комітет міської ради переніс розгляд містобудівної документації для будівництва готелю на вул. Дорошенка, 2, що відразу поруч із «Гранд Готелем». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Члени виконкому розглядали питання про затвердження Софії Максимець та Лесі Данчевській містобудівних умов та обмежень на будівництво готелю із вбудованими торговими приміщеннями і конференц-залом на вул. Дорошенка, 2. Жодного рішення вони не прийняли, тому перенесли це питання.

До містобудівного розрахунку в.о. начальника управління архітектури та урбаністики Олена Погорілець мала низку зауважень. За її словами, завеликою є пропонована висота готелю, а цільове призначення землі взагалі не відповідає такому будівництву.

«Сьогодні зонінг Галицького району перебуває у розробці, тому таке будівництво суперечитиме містобудівній документації. Є дуже високий відсоток забудови земельної ділянки, перевищення висоти будівлі. В історичному ареалі максимально допустима висота становить 18 м, а тут маємо 22 м… Управління рекомендує провести міжнародний архітектурний конкурс щодо цього об’єкта», – зауважила Олена Погорілець.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що ця територія на вул. Дорошенка зараз є занедбаною і загалом підтримав ідею щодо нового будівництва на ній. Втім він заявив, що це місце «є святим», тут має бути «перфектна будівля», «пам’ятка архітектури XXI століття».

Відтак мер запропонував доопрацювати містобудівний розрахунок проектованого готелю, а в рішенні виконкому прописати обов’язкове проведення міжнародного архітектурного конкурсу.

Як повідомляв Львівський портал, будівництво нового готелю відбуватиметься на земельній ділянці площею 0,0995 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ділянка належить до земель житлового і громадської забудови, вид її використання – для будівництва торгового центру. Заплановано, що допустимий відсоток забудови земельної ділянки складе 97%.

Цю земельну ділянку на вул. Дорошенка, 2 у квітні сесія Львівської міської ради віддала у власність ОСББ «Свободи 11». При цьому частина цієї ділянки, 0,0102 га, перебуває у межах червоних ліній, і на ній є обмеження права капітального будівництва та висадки дерев.

Зараз на цій ділянці розташовані МАФи та занедбана двоповерхова будівля. Водночас у рішенні зазначено, що земельна ділянка знаходиться у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Про те, що ця територія попадає у буферну зону ЮНЕСКО, не вказано.

Висота майбутнього готелю має становити 22 м, його частина примикатиме до існуючих будівель із західної, північної та східної сторони.

Нагадаємо, що 19 вересня після виходу з літніх канікул депутати міськради Львова надали ОСББ «Свободи 11» ще три земельні ділянки у самому центрі: на вул. Дорошенка, 37, на вул. Січових Стрільців, 2 та на вул. Шевській, 10.

На вул. Дорошенка, 37 знаходиться чотириповерховий будинок. Восени минулого року його викупив «Гранд Готель». На вул. Шевській, 10 теж розташований чотириповерховий будинок, пам’ятка архітектури національного значення. На початку 2019 року її придбала новостворена фірма колишнього воротаря винниківського «Руху». Нещодавно у цій будівлі відкрили торговий центр, у якому вже встигла спалахнути пожежа.