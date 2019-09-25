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Уряд призначив Ігоря Клименка новим керівником Нацполіції

Соломія Головіна

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Під час засідання Кабміну призначили нового голову Національної поліції – генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

 

До цього він обіймав посаду заступника голови Нацполіції України.

«Для мене честь очолити найбільший правоохоронний орган держави – Національну поліцію України. Водночас, розумію надвідповідальність та важливість цієї посади», – цитує Ігоря Клименка пресслужба Нацполіції.

Ігор Клименко зазначив, що продовжуватиме ті реформи, які реалізують з моменту створення НПУ. У той же час зверне увагу на вирішення проблем, які найбільше турбують громадян України.

«Завдання номер один – покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Наступний напрям роботи – профілактика злочинності, у першу чергу її вуличним проявам, а також покращення ефективності у забезпеченні безпеки дорожнього руху», – повідомив новопризначений голова Нацполіції.

Ігор Клименко зауважив, що активно продовжуватиме роботу у напрямку протидії насильству у сім’ї, протидії незаконному обігу наркотичних речовин. Окремим питаннями буде налагодження співпраці поліції з територіальними громадами, а також розвиток та використання IT компонентів у побудові відомства.

«Запевняю у повній готовності до якісного виконання завдань, поставлених перед Національної поліцією керівництвом держави, Урядом, а найголовніше – народом України», – наголосив очільник Нацполіції.

Довідка

Народився 25 жовтня 1972 року у Києві. У 1994 році закінчив Харківський військовий університет. До 1997 проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог. У 2014 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». В органах внутрішніх справ служить з 1998 року, пройшов кар’єрний шлях від психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області до начальника Департаменту і заступника голови Національної поліції України. Учасник миротворчої операції на території колишньої Союзної республіки Югославія у Косово. У 2014 році брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на Донбасі. Координатор процесу реформування правоохоронного відомства у тісній співпраці з іноземними партнерами. Нагороджений відомчими відзнаками МВС України та медаллю «Захиснику Вітчизни».

Нагадаємо, вчора, 24 вересня, Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку з посади голови Національної поліції України.

Також додамо, що цими вихідними у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали автомобіль із його колишньою дружиною – Вікторією Князєвою, у якому перевозили велику суму готівки без необхідного декларування. Наразі  ДБР розслідує дії львівських митників, які пропустили в Польщу ексдружину Князєва з 650 тисячами євро.

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