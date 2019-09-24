Голова Нацполіції Сергій Князєв подав у відставку

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Про це він сказав сьогодні, 24 вересня, під час брифінгу, передає Українська правда.

«Я прийняв рішення подати у відставку. Тільки що повернувся, передавши міністру заяву щодо увільнення мене з посади. Вважаю, що це крок голови поліції європейської держави. Час настав. Честь маю», – сказав Сергій Князєв.

На брифінгу Князєв перерахував досягнення реформування поліції: зокрема зниження рівня злочинності та ріст довіри до правоохоронців. Потім згадав своє призначення на посаду в лютому 2017 року і зазначив, що за 2,5 роки роботи у ЗМІ неодноразово з’являлись брудні історії, але він на них не зважав, оскільки «чесно робив свою роботу». Роботу в поліції Князєв назвав «справою всього свого життя». Він підкреслив, що йому та його команді вдалося зберегти аполітичність.

Після оголошення інформації про свою відставку, Князєв піднявся і вийшов. Відповідати на запитання журналістів про причини такого рішення він не став, зазначивши лише «Я все сказав».

Князєв очолював Нацполіцію з 8 лютого 2017 року.

Як повідомлялося раніше, цими вихідними у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали автомобіль із колишньою дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, у якому перевозили велику суму готівки без необхідного декларування.

Фото: УНІАН