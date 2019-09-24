На кордоні з Польщею затримали колишню дружину Князєва із 500 000 євро, – джерело

Цими вихідними у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали автомобіль із колишньою дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, у якому перевозили велику суму готівки без необхідного декларування. Про це пише УП із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними джерела, в автомобілі Mersedes-Benz перевозили 500 тисяч євро. Крім ексдружини глави Нацполіції в машині, за даними ЗМІ, перебувало ще двоє громадян України і один – Хорватії.

На прохання прокоментувати вказану інформацію, у пресслужбі поліції нагадали, що Князєв – розлучений.

«Голова Нацполіції розлучений близько восьми років. Вони проживають окремо. Оскільки це приватна справа, яка не має стосунку до Національної поліції, наскільки мені відомо, Сергій Миколайович свою позицію найближчим часом викладе на персональній сторінці у Facebook», – прокоментував речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Своєю чергою Сергій Князєв уже заявив, що перевезення такої суми готівки його колишньою дружиною є «брехнею, яка не має нічого спільного з реальністю».

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