ДБР розслідує дії львівських митників, які пропустили в Польщу ексдружину Князєва з 650 тисячами євро

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно львівських митників, котрі пропустили через українсько-польський кордон з незадекларованими 650 тисяч євро громадян, серед яких була також колишня дружина Сергія Князєва. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як йдеться у повідомленні, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС. Це сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України.

«За інформацією, поширеною у ЗМІ, правоохоронці Республіки Польща затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії на митному кордоні «Hrebenne – Рава-Руська» – у них вилучили незадекларовану готівку в сумі 650 тисяч євро. До цього згадані особи безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску. Серед затриманих – колишня дружина одного із керівників Національної поліції України», – зазначають у ДБР.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

Кваліфікація: службова недбалість, тобто невиконання, або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини митникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого

Нагадаємо, цими вихідними у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», що на кордоні з Польщею, прикордонники затримали автомобіль із колишньою дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, у якому перевозили велику суму готівки без необхідного декларування. Своєю чергою Сергій Князєв заявив, що перевезення такої суми готівки його колишньою дружиною є «брехнею, яка не має нічого спільного з реальністю».

Додамо, що вчора, 24 вересня, голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку.